У себя на родине Мирослав Клис – известный игрок. Летом он отправился в Грецию, где попал в призы в турнире Main Event Summer Festival. Польский покерист получил выплату в размере 978 евро.

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Вроде бы ничего выдающегося, но Греция стала 49-й страной в его списке, где Клис выигрывал призовые. Теперь он возглавляет рейтинг покерных "охотников" по странам. Ради рекорда Мирославу приходится много путешествовать. Долгое время у него в активе оставалось 47 успешных стран. Поляк настойчиво стремился оформить ITM в тех местах, где раньше никогда не появлялся.

Летом Мирослав побывал в Португалии и Греции, но вернулся ни с чем. Затем он отправился во Вьетнам, где наконец-то удалось оформить ITM в турнире. Возвращаясь, Клис решил снова посетить Грецию и со второй попытки попал в призы.

За 15 лет своей карьеры Мирослав Клис выигрывал деньги в 49 разных странах мира. Он ездил на серии по всему миру – от США до Австралии. Есть в его списке даже Украина, где польский игрок оформил ITM в Одессе.

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