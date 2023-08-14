В Средиземном море сгорела дотла роскошная яхта профессионального покериста – видео

В акватории Средиземного моря произошёл страшный пожар. Яхта Irmao, принадлежащая испанскому покеристу Диего Гонсалесу, сгорела дотла. На момент возгорания на судне находились 17 человек.

Диего Гонсалес известен прежде всего своими достижениями в покере. В живых турнирах он выиграл более 500 000 долларов. В момент пожара на яхте его не было. Испанец часто сдавал судно в аренду. Цена в летний период достигала 45 000 фунтов стерлингов.

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Яхта Irmao была построена в 1995 году. Она рассчитана на комфортное размещение 20 человек и оснащена отдельной каютой для занятия водными видами спорта. Судно базировалось на юго-восточном побережье Испании у острова Ибица.

Пожар произошел в Средиземном море у острова Форментера. Причина возгорания пока не установлена. Известно, что все 17 пассажиров и членов экипажа живы, отделавшись лишь незначительными травмами и легким испугом.

Яхта профессионального покериста сгорела дотла: смотрите видео

Диего Гонсалес стал известным в мире покера, когда вышел на финальный стол Главного события EPT в Праге. Тогда испанец выиграл 256 000 долларов. Также в его послужном списке есть призовые места в браслетных онлайн-ивентах на серии WSOP. В покерной тусовке у Гонсалеса было прозвище "Лев". Оно прижилось после вышеупомянутого турнира в Праге, на котором испанец играл в образе льва.