На платформі PokerStars за традицією у цей час відбувається Весняний чемпіонат світу з онлайн-покеру SCOOP. Серія небезпідставно є одним із улюблених фестивалів для Саймона "C.Darwin2" Метсона, адже він тут здобув свій уже сьомий титул.

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Турнір SCOOP з бай-іном 10 300 доларів виявився по кишені лише 69 гравцям, але це покеристи із відповідним статусом і регаліями. За фіналкою, скажімо, зіграв власник 4 браслетів WSOP Адріан Матеос та, ймовірно, найкращий майстер онлайн-покеру усіх часів Ніклас "Lena900" Астедт. Утім останній не зумів розвинути короткий стек і зійшов з дистанції на дев’ятому місці – 21 511 доларів призових. А от маститий іспанець дістався аж до хедз-апу.



Адріан Матеос / Фото poker-red.com

Сили в битві один-на-один, утім, були нерівними. "С.Darwin2", який спеціалізується, насамперед, на онлайн-грі, упорався із офлайн-регуляром. Матеос зрештою отримав 139 491 доларів призових, Метсон – 186 237 баксів. Таким чином, лише на Старзах, швед виграв уже понад 16 000 000 доларів в турнірах, що вдавалось одиницям за всю історію онлайн-покеру.