Не минуло й дня з моменту, коли Костянтин Kostya_Jock Гольський фінішував другим у 6-max турнірі з Безлімітного Холдему, як ще один українець опинився за фінальним столом найпрестижнішої покерної серії.

До теми Українець заробив божевільну суму, але зупинився за крок до браслета WSOP

Змагання з Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 600 доларів зібрали майже 2,5 тисячі входів. Така кількість суперників не завадила прорватися за фіналку Руслану Назаренку, щоправда, українець недовго протримався на вирішальному етапі турніру. На восьмій сходинці Руслана вибив американець Роберт Гілл. Назаренко висунув усі свої фішки у центр столу зі стріт-дро, але бажана комбінація так і не закрилася. Хай там як, представник синьо-жовтого прапора отримав солідні 18 177 доларів призових, у 30 раз збільшивши свій стартовий внесок.

Переможцем же змагань став чилієць Алекс Манзано, якому дісталися перший у кар’єрі браслет WSOP та понад 160 тисяч доларів. У хедз-апі він, до слова, переграв кривдника Руслана Назаренка Роберта Гілла.

До призової зони змагань потрапили ще троє українців. Станіслав Галатенко фінішував 46-м, за що отримав 3 822 долари, 122-га сходинка принесла 1 621 долар Артему Сугаку, а Гліб Карпов розбагатів на 1 200 баксів, фінішувавши 295-м.

11-й браслет Айві

Без перебільшення легендарний покерист Філ Айві завоював свій 11-й в кар’єрі, але перший за останніх 10 років браслет WSOP. Філ не мав рівних у турнірі з Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship, заробивши майже 350 тисяч доларів.