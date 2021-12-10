Звёзды покера задают тренды: Даниэль Негреану предлагает использовать в офлайне шахматные часы

Авторитетный игрок высказал свое мнение по поводу слишком затянутой игры в офлайне. Негреану считает, что использование шот клока по принципу шахматных часов поможет сделать живой покер более динамичным.

Толчком к посту Даниэля Негреану в Твиттере стала ситуация на финальном столе недавнего Main Event WSOPE. Там в среднем игралось всего 17 рук в час. Поэтому "Kid Poker" предлагает искать компромисс.

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По его мнению, ситуацию могут улучшить шахматные часы, которые будут контролировать время игрока на принятие решений.

Игрокам дадут 5 минут на все решения в течение двух часов игры, затем время будет обновляться. Часы будут запускать через 5 секунд после начала хода,

– объясняет свою идею Даниэль Негреану.

В ситуации, если игрок израсходует все время до истечения двух часов, то далее ему будет даваться по 15 секунд на каждое решение. Идея Негреану вызвала бурное обсуждение в сети. Большинство людей поддержали инициативу, но ставят под сомнение экономическую целесообразность выдачи отдельных часов каждому участнику турнира, а также расчет временных промежутков.

Негреану объяснил, что стоит выдавать один iPad со специальной программой на стол для дилера и он будет распоряжаться временем. А что касается ограничений в 5 минут и 15 секунд – если подсчёты компетентных людей покажут иное, то он не будет спорить.