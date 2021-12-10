Владимир Кисиль хорошо знаком украинскому покерному комьюнити благодаря успешной игре на PokerMatch. На онлайн-платформе отечественного рума его суммарный выигрыш составляет более 1 500 000 гривен.

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"SpielerKind" успевает демонстрировать высокие результаты и в других покер-румах. Так, ему покорился хайроллерский турнир WPTDeepStacks с бай-ином 2 100 долларов. Украинский игрок отобрался в целевое событие через сателлит за 320 долларов.

Турнир шел ровно, на предфиналке я был одним из чиплидеров. Решил немного поддавить на бабле – поставил 4-бет в блеф в холодную, но не прошло. После этого играл осторожнее,

– отметил Владимир Кисиль.

Финальный стол WPTDeepStacks проходил на второй день. "SpielerKind" был единственным представителем Украины на финалке и сумел показать отличную игру, заполучив главный приз 25 300 долларов. Всего в турнире было зарегистрировано 55 входов.