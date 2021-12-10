Впервые в карьере Андрей Новак завоевал фирменный трофей чемпиона в виде "Пики" – награду за победу в турнире European Poker Tour Online 2021. Онлайн версия EPT старается полностью соответствовать своему "старшему брату" из офлайна.

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Украинец выиграл событие 8-Max Opener с бай-ином 1050 долларов, получив за свои старания 62 500 долларов. EPT Online продлится до 20 декабря.

Андрей Новак – украинский онлайн-регуляр и тренер бекингового фонда одной из школ. Начал активно играть в онлайн-покер с 2009 года, известен комьюнити под никами "Anjeyyy" и "Stiger". Самый крупный выигрыш в карьере украинца случился в 2015 году, когда ему удалось выиграть более 300 000 долларов за 2 место в турнире WCOOP.

Также Андрею Новаку есть чем похвастаться и в офлайне. С 2011 по 2020 он 6 раз бывал за финальными столами турниров различных престижных серий, среди которых Grand Event RPT Odessa 2011, Deepstack Merit Winterfest 2013 и Deepstack EPT Barcelona. Также в 2017 Андрей Новак выиграл кубок в EAPT Prague High Roller 8-Max.