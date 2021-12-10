Зірки покеру задають тренди: Даніель Негреану пропонує використовувати в офлайні шаховий годинни

Авторитетний гравець висловив свою думку щодо затягнутої гри в офлайні. Негреану вважає, що використання шот клоку за принципом шахового годинника допоможе зробити "живий" покер динамічнішим.

Ситуація за фінальним столом недавнього Main Event WSOPE, де в середньому грали лише 17 рук на годину, спонукала Даніеля Негреану до написання посту у твіттері. "Kid Poker" пропонує шукати компроміс.

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На його думку, ситуацію може поліпшити використання шахового годинника, який контролюватиме час гравця на прийняття рішень.

Гравцям дадуть 5 хвилин на всі рішення протягом двох годин гри, потім час буде оновлюватися. Годинник запускатиметься через 5 секунд від початку ходу,

– пояснює свою ідею Даніель Негреану.

У ситуації, якщо гравець витратить весь час до завершення двох годин, йому надаватиметься 15 секунд на кожне рішення. Ідея Негреану викликала бурхливе обговорення у мережі. Більшість людей підтримали ініціативу, але ставлять під сумнів економічну доцільність видачі окремих годинників кожному учаснику турніру, а також розрахунок часових обмежень.

Водночас Негреану пояснив, що варто видавати один iPad зі спеціальною програмою на стіл для дилера, щоб він розпоряджався часом. А щодо часових обмежень, то якщо підрахунки компетентних людей покажуть інші цифри, то він сперечатися не буде.