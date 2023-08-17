Звёздный покерист Даниэль Негреану принял участие в съемках нового фильма

Канадский покер-про Даниэль Негреану в детстве мечтал стать актером. Славу и успех ему принёс покер, из-за чего появилась возможность частично воплотить свою детскую мечту.

В послужном списке популярного покериста немало эпизодических ролей в разных фильмах. Самыми известными являются "Люди X: Начало. Росомаха", "Насыщенный" и "Наказание".

Читайте также Играли всем штатом: в Техасе установлен рекорд по количеству участников покерного турнира

Название следующего фильма, в котором Негреану принимал участие, он не раскрывает. Канадец опубликовал фото со съемочной площадки и заинтриговал своих поклонников в соцсетях.

Сегодня весь день снимали забавную сцену для фильма. Подробности узнаете через 6-8 месяцев, – написал Негреану.

В комментариях активно пытались угадать, о каком фильме идет речь. Самым популярным вариантом было продолжение легендарной ленты "Шулеры". В последнее время покеристы все чаще приглашаются на съемочную площадку.

Не отказался от эпизодической роли в голливудском фильме Фил Хельмут, который снялся вместе с Джоном Траволтой во второй части "Кэшаута". Другой Фил – Айви станет героем документальной ленты о себе, над которой режиссёры работали прямо во время турниров WSOP этим летом.