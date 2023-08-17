Зірковий покерист Даніель Негреану взяв участь у зйомках нового фільму

Канадський покер-про Даніель Негреану у дитинстві мріяв стати актором. Славу та успіх йому приніс покер, через що з'явилася можливість частково втілити свою дитячу мрію.

У послужному списку популярного покериста чимало епізодичних ролей у різних фільмах. Найвідоміші – це "Люди X: Початок. Росомаха", "Насичений" та "Покарання".

Читайте також Грали всім штатом: у Техасі встановлено рекорд за кількістю учасників покерного турніру

Назву наступної стрічки, в якій з'явиться Негреану, він не розкриває. Канадець опублікував фото зі знімального майданчика та заінтригував своїх шанувальників у соцмережах.

Сьогодні весь день знімали кумедну сцену для нового фільму. Подробиці дізнаєтеся десь за 6-8 місяців, – написав Негреану.

У коментарях активно намагалися вгадати, про який фільм ідеться. Найпопулярнішим варіантом було продовження легендарної стрічки "Шулери". Останнім часом покеристів дедалі частіше запрошують на знімальний майданчик.

Не відмовився знятися у голлівудському кіно Філ Хельмут, який з'явиться разом із Джоном Траволтою у другій частині "Кешауту". Інший Філ – Айві стане героєм документальної стрічки про себе, над якою режисери працювали просто під час турнірів на WSOP цього літа.