Фил Хельмут всегда любил внимание к своей персоне. Чего только стоит его появление в Главных событиях Мировой покерной серии. Каждый год самый титулованный игрок WSOP готовит "особый наряд" на Main Event.

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Некоторые его образы действительно были удачными. Возможно, именно поэтому покериста пригласили сняться в настоящем кино. На съемочной площадке Хельмут времени зря не терял. В его твиттере уже полно кадров с бекстейджа.

Сцена с Филом Хельмутом в фильме "Кэшаут" будет проходить в казино Scarlet Pearl Resort, что расположено на побережье Мексиканского залива.