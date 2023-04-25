Скромный парень под именем Рюсукэ был активным участником шоу Hustler Casino Live. Японец показывал хорошие результаты. За 12 недель участия в кэш-играх ему удалось выиграть 684 000 долларов.

Читайте также Как отчаянный хоккеист стал профессиональным покеристом: история успеха Грега Мюллера

Выяснилось, что вне камер Рюсукэ не такой успешный игрок. Первым об этом сообщил Ник "Airball" Аркот, обозвав японца мошенником. Эйрболл рассказал, что Рюсукэ должен ему и нескольким другим игрокам около полумиллиона долларов.

Он просто пропал. Я знаю, что он должен большую сумму в Японии, но уже несколько месяцев никому не отвечает. Только мне он должен 160 000 долларов. Это всё грустно, мне казалось, что Рюсукэ хороший парень, – заявил Ник Аркот.

Новость быстро разошлась в твиттере. Другие игроки Hustler Casino Live сначала удивились такому заявлению, но позже появились те, кому ещё остался должен Рюсукэ. По предварительным оценкам его общий долг составляет около 15 000 000 долларов.

Скандал активно набирает обороты. Игрока с ником "Ryusuk" видели не только за офлайн и онлайн-столами, но и в криптовалютных казино и букмекерских конторах, где он совершал невероятно большие ставки.