Знаменитое покерное шоу "High Stakes Poker" перевернуло страницу очередного сезона. Организаторы, впрочем, обещают, что это далеко не конец – 9-й сезон кэш-игры на высоких лимитах уже не за горами.

На финишной прямой сезона покерные толстосумы играли агрессивно, а иногда и бесшабашно. Яркий пример – выставление на 140 блайндов (лимит 400/800 долларов) до флопа в исполнении Джеймса Борда. Агрессор, вооружившись карманными валетами, надеялся без боя забрать небольшой банк и получил сопротивление. Джон Андресс поддержал вечеринку с разномастными А-К на руках. Несмотря на серьезный пот – 230 800 долларов – соперники договорились открыть доску дважды. Однако, на каждом из флопов владелец J-J Джеймс Борд поймал сет и забрал оба банка.

Раздача с участием Джеймса Борда и Джона Андресса. Фото: PokerGO

Читайте также: Фил Хельмут утверждает, что выиграл 11 млн долларов в кэш



Раздача с участием Тома Двана и Джона Андресса. Фото: PokerGO

Вскоре Джону Андрессу выпала фантастическая возможность отыграться, но это был не его вечер. В противостоянии с тремя оппонентами Андресс "купил" сет на флопе с карманными 8-8, но умудрился и здесь проиграть. Префлоп-агрессор Том Дван не сбавил обороты с 6-2 одномастными и получил флеш-дро на терне. Андресс продолжал вежливо отвечать на ставки соперника и доигрался до червовой 4 на ривере, которая закрыла Двану старшую комбинацию. Поэтому, в конце концов, руку проплатили по максимуму – на его бокс поехали 225 тысяч долларов.