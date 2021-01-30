Представители покерного цеха мировой величины не заставляют своих фолловеров скучать в социальных сетях. Дэн "Jungleman" Кейтс, например, запустил своеобразный челлендж с пользой для окружающей среды.

Известный американский покерист и филантроп Дэн Кейтс организовал розыгрыш, победитель которого получит получасовую тренировку со звездой. Условия челленджа более чем просты - каждому из участников нужно снять на видео процесс уборки 10 единиц мусора на улице. Остальное – уже дело нескольких кликов – подписаться на Instagram Дэна Кейтса и его фонда. В самом конце, нужно залить видео в инсту и тегнуть покериста.

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Из когорты всех участников розыгрыша рандомайзер выберет одного победителя, которому Дэн Кейтс уделит 30 минут своего времени. А научиться у американца есть чему. "Jungleman" сыграл не одну тысячу рук с самыми известными хайроллерами планеты, вроде Фила Айви и Тома Двана. Кроме того, в одних только "живых" турнирах выиграл более 9 миллионов долларов.