Звездный покерист Даниэль Негреану заработал 584 000 долларов в 2021 году

Один из самых известных покеристов планеты подвел итоги уходящего года. В 2021-м Даниэль Негреану заработал в турнирах более полумиллиона долларов.

47-летний Даниэль Негреану порадовал своих поклонников в 2021-м году. "Kid Poker" был активным участником в турнирной жизни покера, постоянно делился успехами и проблемами в твиттере и провел насыщенную сессию на Мировой серии покера в Лас-Вегасе.

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В этом году канадский игрок больше не планирует садиться за столы, поэтому досрочно подвел итоги 2021-го у себя в твиттере. Даниэль Негреану сыграл 97 турниров, заплатил бай-инов на сумму 2 596 373 долларов и выиграл при этом 3 180 396 долларов.

Несмотря на выигрыш более чем полумиллиона долларов, это худший год для Негреану с 2017-го, когда он остался в минусе на 86 000 долларов.

В 2022-м году, скорее всего, сведу поездки по сериям к минимуму или вообще откажусь от них,

– сообщил Даниэль Негреану.

Как бы там ни было, результаты Негреану на Мировой серии покера в Лас-Вегасе 2021-го года доказывают, что канадец по-прежнему остается одним из самых успешных турнирных игроков в мире. На WSOP он 14 раз попадал в ITM и дважды занимал третьи места. Благодаря турнирам хайроллеров и пот-лимит Омахе Негреану заработал на серии чуть больше миллиона долларов.