Зірковий покерист Даніель Негреану заробив 584 000 доларів у 2021 році

Один із найвідоміших покеристів планети підбив підсумки року, що минає. У 2021-му Даніель Негреану заробив у турнірах понад півмільйона доларів.

47-річний Даніель Негреану порадував своїх шанувальників у 2021 році. "Kid Poker" був активним учасником турнірного життя покеру, постійно ділився успіхами та проблемами у своєму твіттері та провів насичений період на Світовій серії покеру у Лас-Вегасі.

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Цього року канадський гравець більше не планує сідати за столи, тому достроково підбив підсумки 2021-го. Даніель Негреану зіграв 97 турнірів, заплатив бай-інів на суму 2 596 373 доларів і виграв при цьому 3 180 396 доларів.

Попри виграш у понад півмільйона доларів, цей рік залишається найгіршим для Негреану з 2017-го. Тоді він залишився у мінусі на 86 000 доларів.

У 2022-му році, швидше за все, участь у серіях зведу до мінімуму або взагалі відмовлюся від них, – повідомив Даніель Негреану.

Хай там як, але результати Негреану на Світовій серії покеру у Лас-Вегасі 2021 року доводять, що канадець, як і раніше, залишається одним із найуспішніших турнірних гравців у світі. На WSOP він 14 разів потрапляв до ITM та двічі посідав треті місця. Завдяки турнірам хайроллерів та пот-ліміт Омахи Негреану заробив на серії понад мільйон доларів.