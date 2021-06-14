Звездный блогер "прогулял" работу ради матча Нидерланды – Украина

Известный нидерландский покерист и стример Лекс Вельдхус отменил запланированный эфир, чтобы посмотреть старт своей сборной на Евро-2020.

В отличие от Патрика Леонарда, который громко объявил о своей ставке на родных бельгийцев в матче с Россией, Лекс не рискнул рассказать о собственной финансовой выгоде в поединке.

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Но, конечно, не скрывал, что будет болеть за Нидерланды. Интересно, что в комментариях под его постом большинство людей отдавали свои симпатии Украине.

Также отметим, что этот "прогул" оправдал себя на все сто процентов: "оранжевые" в драматичном поединке дожали подопечных Андрея Шевченко 3:2, а сам матч эксперты называют самым зрелищным на чемпионате Европы, а гол Андрея Ярмоленко – самым красивым из всех, пока что забитых на турнире.