Своими планами на будущее Фил Айви поделился с покерным журналистом Джо Инграмом. Американец признался, что в последние годы существенно сбавил обороты в игре в покер.

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Айви пристрастился к занятиям йогой, медитации и физическим упражнениям, благодаря чему существенно подтянул собственное здоровье. Следовательно, в свои 44 Фил чувствует себя гораздо лучше, чем, скажем, 10 лет назад.

Из-за пандемии упорному офлайн-игроку пришлось переместиться за монитор компьютера. В онлайн-игре Фил нашел немало плюсов, но очень соскучился по живой игре. Так что уже в ближайшей перспективе Айви хочет наверстать упущенное. Фил Айви с браслетом WSOP / poker-shkola.ru

Владелец 10 браслетов WSOP в первую очередь планирует выступить на Мировой серии, которая в этом году стартует в конце сентября. Для глобального участия в WSOP покерист пока не готов, сыграет лишь в нескольких топовых ивентах, но обещает вскоре втянуться в календарь.