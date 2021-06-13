Впрочем, кроме покера, у Леонарда есть еще одна серьезная страсть – футбол. И именно любовь к игре миллионов позволила Патрику вчера заработать немного легких денег. Дело в том, что британца очень удивила линия, выставленная букмекерами на матч Чемпионата Европы между Бельгией и Россией.

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На победу бельгийцев, которые являются одними из главных фаворитов всего турнира, коэффициент был 2. Поэтому Леонард решил не проходить мимо такой щедрости букмекеров и поставил на успех Бельгии 2 500 долларов. Представители Бенилюкса матч уверенно выиграли 3-0, а Патрик положил в кошелек 5 000 баксов.

При этом, ради такого успеха Леонарду пришлось переступить через себя. Британец очень не любит сборную Бельгии и, обычно, при любой возможности ставит против нее. Но на этот раз Патрик сумел оставить голову холодной и неплохо заработал благодаря этому.

К слову, в футболе Леонард вовсе не случайный пассажир. В прошлом году он стал одним из основателей профессионального клуба "Ньюкасл Индепендент", который пока выступает в самом низком английском дивизионе, однако ставит перед собой самые амбициозные цели.