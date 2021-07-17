Золотой браслет WSOP достался очередному любителю

Аналитик данных из Лас-Вегаса Джастин "Jsaliba2" Салибе оформил свой самый большой ITM в карьере, который украсил титул WSOP Online 2021. Американец, играющий в покер по фану, триумфовал в турнире хайроллеров за 5 300 долларов.

Для Джастина Салибы покер является скорее развлечением, чем ремеслом, которое приносит стабильный доход. Аналитик играет лишь два года и до знаковой победы заработал около 263 тысяч долларов в онлайне, еще 171 тысячу призовых в живой игре.

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Триумф в ивенте WSOP online может кардинально изменить отношение Салибы к интеллектуальной игре. Джастин не имел равных в турнире на 188 входов и получил солидные призовые – 253 800 долларов. В 4-max за финальным столом будущий чемпион разобрался с каждым из трех оппонентов и заслуженно получил золотой браслет WSOP.