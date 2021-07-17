Золотий браслет WSOP дістався черговому аматору

Аналітик даних із Лас-Вегаса Джастін "Jsaliba2" Саліба оформив свій найбільший ITM в кар’єрі, який прикрасив титулом WSOP Online 2021. Американець, який грає в покер по фану, тріумфував в турнірі хайролерів за 5 300 доларів.

Для Джастіна Саліби покер є радше розвагою, аніж ремеслом, яке приносить стабільний дохід. Аналітик даних грає лише два роки і до знакової перемоги виграв близько 263 тисяч доларів в онлайні, ще 171 тисячу призових в живій грі.

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Тріумф у івенті WSOP online може кардинально змінити ставлення Саліби до інтелектуальної гри. Джастін не мав рівних в турнірі зі 188 входів і отримав солідні призові – 253 800 доларів. В 4-max за фінальним столом майбутній чемпіон розібрався з кожним із трьох опонентів і заслужено отримав золотий браслет WSOP.