Турнир собрал лишь немногим меньше 1000 входов, которые сформировали солидный призовой фонд в более чем 400 тысяч долларов! Этот пирог разделили между собой 143 покериста, среди которых нашлось место и звездам. Даниэль Негреану финишировал 62-м, заработав 1208 долларов, а чемпион WSOP Main Event 2013 Райан Рис вылетел на 98-й строчке и получил 820 "зеленых".

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Соревнования проходили в турбо-формате, поэтому определить чемпиона удалось всего за 7 часов. Финальный же стол длился всего час. Брайан Пикколи зашел за финалку одним из чип-лидеров и умело пользовался преимуществом большого стека, постоянно давя на оппонентов. Это позволило Брайану уверенно выйти в хедз-ап с Дэном Синделаром имея ощутимый гандикап.

В решающей раздаче Дэн поставил олл-ин с 8-10 и получил колл от Пикколи с А-К. Через несколько секунд Брайан стал владельцем браслета WSOP и получил 83 тысячи долларов призовых.

Для Пикколи это уже вторая в карьере победа на Мировой серии. Правда первую он получил еще далеких восемь лет назад на WSOP Asia-Pacific Event, где заработал 221 тысячу долларов.