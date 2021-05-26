Знаменитые хайроллеры выйдут в люди после длительного перерыва

Из-за пандемии звезды мирового покера скрылись от телекамер и сконцентрировались на работе возле своих компьютеров. Организаторы Всемирного покерного тура попытаются исправить ситуацию и напомнить публике как выглядят, в частности, Фил Айви и Том Дван.

Несколько месяцев назад одни из самых успешных покеристов современности приняли участие в восьмом сезоне телешоу "High stakes poker", получив минимум живой игровой практики за целый год. Возвращение Фила Айви и Тома Двана в офлайн-игру ожидается в середине июня, так как американские миллионеры первыми дали согласие на участие в турнире WPT Heads-Up Championship.

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Соревнования в формате покерных дуэлей рассчитаны на игроков с солидным банкроллом, ведь вход в турнир составит 25 000 долларов. Турнирную сетку составят из 32 покеристов, которые будут выяснять отношения с 18 по 22 июня. Место проведения турнира – мексиканский Кабо-Сан-Лукас. В курортный город доберутся, однако, не все претенденты на титул. Некоторые из участников будут гриндить дистанционно – в онлайне.