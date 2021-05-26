Перкинса лишний раз представлять не нужно. Успешный бизнесмен обожает покер и несмотря на не слишком высокий уровень мастерства, постоянно участвует в играх по высоким ставкам. Неудивительно, что после хедз-апа Негреану против Полка, Билла увлекла идея принять участие в подобном экшене. Он предложил матч Дагу, попросив фору 13bb/100. Полк отказался, но впрочем, соперник для Перкинса все же нашелся.

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Лэндон Тайс – молодая звезда покера, ему только 22 года. Впервые покерное сообщество заговорило о нем в 2020 году, когда Тайсу удалось обыграть в хэдз-апе Дага Полка. Впоследствии, он попал на интервью Джо Ингрэма, где и рассказал свою историю успеха. По словам Лэндона, он поднялся от микролимитов к высоким ставкам всего за 18 месяцев, благодаря тому, что сразу начал работать с тренером, стал активным участником комьюнити и ежедневно разбирал раздачи в солверах.

После этого Тайс стал добиваться все более заметных успехов: второе место на одном из турниров WSOP Online, победа в первом в жизни офлайн-турнире Main Event 2020 MSPT Venetian (200 тысяч долларов призовых). И вот теперь Лэндон решил заявить о себе еще громче, приняв вызов Перкинса.

Итак, соперники сыграют 20 тысяч раздач в Безлимитный Холдем с блайндами 200/400 долларов. Перкинс получил фору 9bb/100, то есть 720 тысяч долларов на весь поединок. Соответственно, Тайсу необходимо выиграть минимум эту сумму, чтобы выйти в ноль. Букмекеры считают шансы соперников почти равными, и все же небольшое преимущество отдают Лэндону. Коэффициент на его общий успех в челлендже – 1.77, а вот на победу Перкинса предлагают 2.12.

Первый матч этого интригующего противостояния стартует 3 июня.