Знамениті хайролери вийдуть в люди після тривалої перерви

Зірки світового покеру, через пандемію, поховались від телекамер і сконцентрувались на роботі біля своїх комп’ютерів. Організатори Світового покерного туру спробують виправити ситуацію і нагадати публіці як виглядають, зокрема, Філ Айві і Том Дван.

Кілька місяців тому одні із найуспішніших покеристів сучасності взяли участь у восьмому сезоні телешоу "High stakes poker", отримавши мінімум живої ігрової практики за цілий рік. Повернення Філа Айві і Тома Двана в офлайн-гру чекаємо в середині червня. Американські мільйонери першими дали згоду на участь в турнірі WPT Heads-Up Championship.

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Змагання у форматі покерних дуелей розраховані на гравців із глибоким банкролом, адже вхід в турнір становитиме 25 000 доларів. Турнірну сітку складуть із 32 покеристів, які будуть з’ясовувати стосунки з 18 по 22 червня. Місце проведення турніру – мексиканський Кабо-Сан-Лукас. До курортного міста доберуться, утім, не усі претенденти на титул. Дехто із учасників буде гріндити дистанційно – в онлайні.