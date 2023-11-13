Затмила легенду: Филу Хельмуту утерла нос родная сестра
Источник:PokerNews
Энн Хельмут завоевала 33 золотых медали Специальных Олимпийских Игр. У знаменитого покериста вдвое меньше трофеев высшего достоинства.
Фил Хельмут, недавно вернувшийся в офлайн-игру после несколькомесячной паузы, не остался без поддержки во время выступления на серии NAPT. Подержать кулаки за звезду покера пришла его не менее знаменитая сестра Энн.
К теме Малышей на подгузники хватит: будущий отец выиграл почти 269 тысяч долларов в покер
Кровная родственница владельца рекордных 17 браслетов WSOP также имеет немало трофеев в своей коллекции. Энн Хельмут – 33-разовая победительница Специальных Олимпийских игр, в частности, в баскетболе, плавании и фигурном катании.
Фил и Энн Хельмуты / Фото Твиттер покериста
Кроме 33 олимпийских медалей, есть в музее Энн Хельмут и покерный тофей. Ее брат, как известно, своих 16 браслетов WSOP подарил близким и друзьям. Сестре достался трофей под номером 5 – браслет, который Фил завоевал в 1993 году, выиграв турнир Мировой серии по Лимитному Холдему. А вот первое, и самое ценное украшение, Хельмут оставил себе, как упоминание о завоевании титула чемпиона мира в 1989 году.