Затьмарила легенду: Філу Хельмуту втерла носа рідна сестра

Енн Хельмут здобула 33 золоті медалі Спеціальних Олімпійських Ігор. У знаменитого покериста удвічі менше трофеїв найвищого ґатунку.

Філ Хельмут, який нещодавно повернувся в офлайн-гру після кількамісячної паузи, не залишився без підтримки під час виступу на серії NAPT. Потримати кулаки за зірку покеру прийшла його не менш знаменита сестра Енн.

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Кровна родичка власника рекордних 17 браслетів WSOP також має чимало трофеїв у своїй колекції. Енн Хельмут – 33-разова переможниця Спеціальних Олімпійських ігор, зокрема, у баскетболі, плаванні та фігурному катанні.

Спеціальна Олімпіада – це міжнародні спортивні змагання для людей з розумовими відхиленнями, які проводить раз на 4 роки. Вперше Ігри відбулись у 1968 році в Чикаго. До сьогодні учасниками спеціального олімпійського руху стали понад 3 мільйони людей зі 180 країн світу.



Філ та Енн Хельмути / Фото Твіттер покериста

Крім 33 олімпійських медалей, є у музеї досягнень Енн Хельмут й покерний трофей. Її брат, як відомо, своїх 16 браслетів WSOP подарував близьким та друзям. Сестрі дістався трофей під номером 5 – браслет, який Філ здобув у 1993 році, вигравши турнір Світової серії з Лімітного Холдему. А от першу, і найбільш цінну прикрасу, Хельмут залишив собі, як згадку про здобуття титулу чемпіона світу у 1989 році.



Філ Хельмут на WSOP / Колаж PokerNews