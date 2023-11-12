Main Event North American Poker Tour привлек, в частности, и таких звезд, как Фил Хелмут. Впрочем, легенде не удалось попасть даже в деньги. Другое дело – профессиональный дилер Сэми Бечехед.

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Американец более чем успешно совмещает свою главную профессию с выступлением в турнирах, ведь до очередного заноса успел собрать почти миллион долларов призовыми. Путь за четвертым шестизнаковым выигрышем Бечехед начал в компании солидной поляны с 1095 входов.



Семи Бечехед / Фото PokerNews

На финишную прямую, а в заключительный день пробились семь лучших, именно Сэми Бечехед вышел чип-лидером. Преимущество сохранил до кульминации и положил в карман 268 945 долларов призовых.

Я не собираюсь играть в покер профессионально. Все эти стрессы и даунстрики мне не интересны. У меня моя профессия дилера, благодаря которой я так или иначе оставляют в игре. Поэтому одновременно воспринимаю покер и как развлечение, и как профессию, – рассказывает чемпион.

Есть в жизни чемпиона Главного события и куда более важные дела. В скором времени Сэми станет отцом, его жена уже на девятом месяце беременности. Следовательно, солидный выигрыш главы семейства сейчас более чем уместен.