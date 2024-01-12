Заработал почти 17 миллионов долларов в год: Айзек Гекстон стал игроком года PGT 2023

В 2023 году Гекстон одержал победу в крупнейших покерных турнирах на сумму почти 17 миллионов долларов и выиграл свой первый браслет WSOP.

Айзек Гекстон стал главным победителем среди суперхайроллеров в 2023 году. О его успехах подробнее – дальше.

Смотрите также Минимум миллион долларов ежемесячно: кто из покеристов заработал больше всего в 2023 году

Достижения Гекстона

Завершая сезон с 2 847 баллами, четырьмя победами и заработком более чем в 7,2 миллиона долларов, выдающиеся достижения Айзека Гекстона вышли за рамки PGT. Также в его копилку добавились победы на PokerStars Caribbean Adventure и European Poker Tour в Монте-Карло, в которых он выиграл 6 961 907 миллионов долларов в 2023 году и занял восьмое место в списке самых успешных игроков всех времен, заработав за всю жизнь более долларов.



Айзек Гекстон игроков года PGT 2023 среди суперхайроллеров / Скриншот с видео Youtube

Путешествие Гекстона на PGT 2023 началось с победы в финале PokerGO Cup, за которую он получил 598 000 долларов. Успех продолжился триумфом на US Poker Open, где он выиграл 432 000 долларов у топовых соперников, таких как Фил Хелмут и Крис Брюэр.

Несмотря на то, что в прошлом не смог получить браслет WSOP, Гекстон одержал свою первую победу на Всемирной покерной серии 2023 года, получив приз за первое место в турнире хайроллеров по Безлимитному холдему с бай-ином 25 000 долларов.

Топ-10 таблицы лидеров PGT 2023



Таблица лидеров PGT 2023 / pgt.com

Стоит отметить, что мастерство Гекстона распространилось и на события, не связанные с PGT: победил на Super High Roller Bowl VIII и достойно выступил на WSOP Paradise.

Невероятный год Гекстона на PGT сравнялся с лучшим годом в карьере Криса Брюера. Брюэр финишировал с 2490 баллами PGT, включая два браслета WSOP, 24 кэширования в PGT и более 7,4 миллиона долларов прибыли. В сезоне PGT 2024 года, который стартует 11 января, будет представлен фриролл PGT Championship с гарантией 1 000 000 миллионов долларов и бонусом 50 000 долларов для игрока года PGT 2024, что придаст еще больший ажиотаж будущему сезону.

Напомним, что согласно рейтингу GPI лучшим игроком 2023 года стал американец китайского происхождения. Бин Венг, но лучшей покеристкой года стала американка Кристен Фоксен.