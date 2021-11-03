Зак Генслер побил мировой рекорд по самой продолжительной игре в покер

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, американец безостановочно играл в покер 124 часа, то есть 5 дней. Он побил рекорд Фила Лаака, который в 2011 году провёл за покерным столом более 115 часов

Зак Генслер сел играть в покер 27 октября в 15:00, а остановился 1 ноября в 19:00. Ему удалось продержаться 124 часа и побить мировой рекорд Гиннеса по самой продолжительной покерной сессии.

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49-летний Зак Генслер работал над этим грандиозным достижением долгое время. Пару лет назад он провел сессию продолжительностью 80 часов в покер-руме Aria, но этого было мало. С тех пор Зак пытался найти подходящее время и место, чтобы окончательно побить рекорд Фила Лаака, зафиксированный 11 лет назад.

Такая возможность появилась с открытием нового покер-рума Resorts World в Лас-Вегасе. Менеджер этого заведения Гэри Хагар поддержал инициативу Генслера и они решили организовать покерный марафон для Зака.

Что известно о Заке Генслере?

Зак Генслер – художник из города Мурхед, штата Миннесота. Он красит интерьерные изделия из дерева в новых домах, а в качестве хобби играет в покер. Генслер всегда знал, что он выносливый игрок. Зак мог сражаться за столами долгое время без остановки на сон.

В 2019 году американец предпринял первую попытку побить рекорд Фила Лаака. Тогда он продержался за покерным столом около 80 часов. Как оказалось, это была просто тренировка. Спустя 2 года Зак Генслер устроил безостановочный 5-дневный марафон по кэш-игре.

Зак Генслер (справа) по завершении марафона / Фото cardschat.com

Официальное признание рекорда

Это была официальная попытка, санкционированная Книгой рекордов Гиннеса в соответствии со всеми правилами. Теперь судьям требуется некоторое время, чтобы рассмотреть все представленные доказательства. Официальная запись в Книгу рекордов Гиннеса, скорее всего, будет сделана через несколько месяцев.

Прохождение марафона фиксировалось каждый час. На телевизионном мониторе были установлены специальные часы. Персонал рума постоянно следил, чтобы Заку сдавали каждую руку. Также Генслер регулярно "отчитывался" о своих успехах в твиттере.

Во время марафона Зак Генслер несколько раз получал 15-минутный перерыв. Завершить сессию в плюсе ему не удалось. Если в своей рекордной гонке Фил Лаак сумел заработать почти 7 000 долларов, то Зак проиграл в итоге 1 200 долларов. Особенно тяжело для него складывались последние несколько часов.

Пытаться побить собственный рекорд – это не для Генслера. Он говорит, что если кто-то установит новое достижение, то с радостью поздравит победителя. Примерно так же заявлял и Лаак в 2011 году. Интересно, Фил уже поздравил Зака с новым рекордом?