Кроме престижного титула, покеристы-хайроллеры боролись за главный приз, который на этот раз оценили в 317 тысяч долларов.

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За финальным столом традиционно хватало звездных имен. В топ-9 пробились Оле Шемион, Даниэль Дворес и Виктор Малиновский. Правда, ни одному из звездных регуляров не удалось дотянуть до хедз-апа. До решающей дуэли не добрался и украинец Павел Коленковский, занявший шестое место и забравший 92,2 тысяч долларов призовых.

А вот другой представитель постсоветского пространства Андрей Конопелько прошел всю дистанцию элитного турнира. Белорус несколько раз демонстрировал чудеса выживания – в один момент его стек за финальным столом составлял лишь 4,5 больших блайнда. Конопелько, впрочем, неплохо заходило и турнир завершился в его пользу.

В хедз-апе белорус полтора часа противостоял Энрико Камоши и добил соперника бэкдорным стритом. Цена доезда белоруса – 70 тысяч долларов. Чемпион получил 317,3 тысяч долларов, его соперник – 247,8 тысяч.