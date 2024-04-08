15 миллионов евро на бочке: в Чехии снова соберутся лучшие покеристы Европы

Чешский городок Розвадов уже давно закрепил за собой славу своеобразного европейского Лас-Вегаса. Неудивительно, что Мировая серия покера (WSOPE) посетит Чехию и в 2024 году.

Организаторы уже анонсировали все расписание соревнований и призовой фонд европейского этапа Мировой серии. Итак, WSOPE-2024 стартует 18 сентября и продлится до 9 октября.

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За 22 дня состоится 15 браслетных событий с общим гарантированным призовым фондом в 15 миллионов евро. Конечно, главной изюминкой станет Main Event с бай-ином 10 350 евро и гарантией 5 миллионов. В 2023 году Главное событие собрало рекордные 817 входов, что позволило сформировать призовой фонд в более чем 7,7 миллиона. Чемпионский титул тогда получил бывший профессиональный баскетболист Макс Нойгебауэр, заработав 1 500 000 евро, а занять седьмую строчку удалось украинцу Руслану Волкову (193 000 евро призовых).

В общем, с тех пор как в 2017 году WSOPE начал неизменно проводиться в Розвадове, украинские покеристы регулярно демонстрируют высокие результаты. Именно в Чехии свои два чемпионских браслета получил Андрей Любовецкий (2021, 2022). По одному разу выигрывали турниры Мировой серии в Розвадове Александр Щербак (2017), Михаил Гутый (2018), Ренат Богданов (2019) и Роман Веренко (2022).



Расписание WSOPE-2024 / Cardmates

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