Напомним, в 2022 году Лью участвовала в популярном шоу Hustler Casino Live. В одной из раздач она сошлась с известным профессионалом Гарри Адельштейном.

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Последний попытался заблефовать соперницу, поставив на терне более 100 тысяч долларов с 8-7, имея стрит-флеш дро. Робби держала в руках J-4 вообще без попаданий в борд или каких-то дро. Впрочем, она сделала колл и ее J-хай выстоял по риверу.

Решение Лью уравнять ставку было, мягко говоря, странным, поэтому в итоге Гарри обвинил девушку в мошенничестве. Казино провело расследование, Робби успешно прошла полиграф и даже вернула Адельштейну деньги, чтобы тот успокоился. Впрочем, Гарри до сих пор утверждает, что считает соперницу мошенницей. Робби Джейд Лью, однако, вряд ли слишком расстроена. По мотивам скандала она издала успешную книгу "Если бы я это сделала", а теперь и красноречиво доказала покерные навыки.

Американка выиграла турнир с бай-ином 500 долларов, который проходил в Thunder Valley Casino Resort и собрал 89 покеристов. В хедз-апе Лью одолела Барри Бердвелла и заработала 11 115 долларов. После игры она еще и потроллила Гарри Адельштейна, сфотографировавшись с той скандальной рукой J-4.



Робби Джейд Лью троллит Адельштейна / Инстаграм-страница Робби Джейд Лью

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