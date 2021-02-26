"Живой" покер все активнее показывает признаки выздоровления от пандемии. Недавно власти Лас-Вегаса позволили казино в целом и покерным площадкам в частности, увеличить поток клиентов.

Теперь же в столице игр объявили о первом действительно масштабном турнире за долгое время.

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С 5 по 9 марта в знаменитом The Venetian Resort состоится этап Мирового покерного тура (WPT). Вход в Main Event будет стоить 5 тысяч долларов, а гарантированный призовой фонд составит 1 500 000 долларов. Из-за пандемии WPT не проводил турниры в Лас-Вегасе еще с 2019 года, а большинство соревнований перекочевали в онлайн.

Представители Мирового тура, впрочем, точно не забыли как организовывать живые турниры. Победитель WPT Venetian Main Event получит не только шестизначные призовые, но и право участия в турнире чемпионов в этом году. К тому же его имя выгравируют на кубке Mike Sexton WPT Champions.

Успешное проведение такого масштабного события, безусловно, поспособствует восстановлению других живых турниров. Следовательно, вероятность того, что в 2021 году мы все же увидим WSOP в его привычном формате, становится все больше.