Как украинцы в Париже гриндили: успехи сборников на этапе EPT
В Париже продолжается первый в году этап Европейского покерного тура. Украинские спортсмены пока без титулов, но уже сумели выиграть солидные призовые.
Недавно мы уже рассказывали, как выступили украинцы в Главном событии EPT Paris. Вашему вниманию результаты наших призёров в других турнирах в столице Франции.
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Лучшие результаты среди украинцев на FPS Main Event показали:
- Григорий Варакута - 54 место
- Ярослав Шкляр - 123 место
- Назар Бугаев - 219 место
Общий призовой фонд турнира – 3 983 040 евро
FPS High Roller:
- Сергей Баранов - 50 место
- Михаил Демиденко - 90 место
- Андрей Козленко - 108 место
Общий призовой фонд - 3 444 480 евро
На FPS Cup:
- Ольга Ермольчева - 41 место
- Дмитрий Ищенко - 94 место
- Юрий Кондрат - 181 место
Общий призовой фонд - 986 400 евро
NLH Hold'em Freezeout:
- Григорий Варакута – 22 место
Общий призовой фонд - 275 520 евро
Французский этап Европейского покерного тура завершится 25 февраля. Желаем нашим спортсменам побед, или хотя бы участия за финальными столами.