Як українці у Парижі гріндили: успіхи збірників на етапі EPT

У Парижі триває перший у році етап Європейського покерного туру. Українські спортсмени наразі без титулів, але уже зуміли виграти солідні призові.

Нещодавно ми уже розповідали, як виступили українці в Головній події EPT Paris. До вашої уваги результати наших призерів в інших турнірах у столиці Франції.

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Найкращі результати серед українців на FPS Main Event показали:

Григорій Варакута - 54 місце

Ярослав Шкляр - 123 місце

Назар Бугайов - 219 місце

Загальний призовий фонд турніру – 3 983 040 євро



FPS High Roller:

Сергій Баранов - 50 місце

Михайло Демиденко - 90 місце

Андрій Козленко - 108 місце

Загальний призовий фонд - 3 444 480 євро

На FPS Cup:

Ольга Єрмольчева - 41 місце

Дмитро Іщенко - 94 місце

Юрій Кондрат - 181 місце

Загальний призовий фонд - 986 400 євро

NLH Hold’em Freezeout:

Григорій Варакута – 22 місце

Загальний призовий фонд - €275,520

Французький етап Європейського покерного туру завершиться 25 лютого. Бажаємо нашим спортсменам перемог, чи принаймні участі за фінальними столами.