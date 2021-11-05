Американец индийского происхождения разрывал офлайн каких-то 7-8 лет назад. Многочисленные 6-значные заносы принесли Пратюшу Буддиге солидный капитал – почти 6,5 миллионов долларов призовых.

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В 2015 году американец находился на второй строчке Global Poker Index и его по праву считали одним из лучших покеристов мира того времени. Однако, миллионы долларов и слава настолько вскружили 26-летнему парню голову, что вместе со звездой Буддига поймал безжалостный даунсвинг.



Пратюш Буддига / фото Poker Central

Хайроллер начал круто заливаться и за несколько месяцев спустил 90% своего банкролла. Серьезную депрессию покерист запивал непомерными дозами алкоголя и заедал калорийной пищей. Как следствие – 23 лишних килограмма и мысли о суициде.

От полного падения Пратюша Буддигу спасли подкасты Тима Ферриса на темы стоицизма и буддизма, а также знакомство с рынком криптовалют. Первый аспект помог американцу привести в порядок психическое здоровье, последний – поправить финансовое положение.



Пратюш Буддига / фото Poker News

Поэтому, Буддига снова зажег за овальными столами в 2016-2017 годах, после чего решил уйти на покерную пенсию. Американец продолжил активно инвестировать в крипто-рынок, однако и тут парня ждал крах. Банальная жадность стоила Буддиге практически всех инвестиций. В 2018 году рынок в очередной раз обвалился и Пратюш в снова "пробил дно".

Но эта история с хэппи-эндом, несмотря на все неудачи героя. Пратюш попытался найти утешение на любовном фронте и девушка по имени Гвен стала настоящей спасительной соломинкой для авантюриста. Несмотря на странное поведение на первом свидании, Буддига сумел покорить сердце женщины. Гвен, в свою очередь, познакомила Пратюша с религией, которую покерист когда-то считал глупой и бессмысленной, – христианством.



Пратюш Буддига с женой Гвен / фото Pokeroff

Летом этого года Пратюш и Гвен поженились. Бывшая звезда покера не употребляет алкоголя и находится в хорошей физической форме. А самое главное, Буддига чувствует себя свободным, насколько это возможно. Он посвятил себя служению Богу и лишь, набив целую кучу шишек, понял, к чему на самом деле стремился всю свою жизнь.

Статья подготовлена по материалу Pokeroff