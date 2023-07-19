Впервые Мировая серия покера отправится на Багамы: браслеты WSOP разыграют уже зимой

Не успела закончиться Мировая серия покера в Лас-Вегасе, как организаторы уже анонсировали новый этап WSOP. С 3 по 14 декабря игроков зовут на Багамские Острова.

Организаторы обещают в прямом смысле "Мировую серию в раю". Новый этап будет называться WSOP Paradise. В его рамках состоится 15 браслетных турниров с общим гарантированным призовым фондом 50 000 000 долларов.

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Впервые Мировая серия покера отправится на Багамы. Ранее Atlantis Paradise Island был тесно связан с фестивалем PCA, но теперь там окажется WSOP. Полного расписания турниров серии еще нет, но некоторые детали рассказал в презентационном ролике Даниэль Негреану.

Похоже, что главной изюминкой WSOP Paradise будут хайроллерские турниры с бай-инами 50 000 и 100 000 долларов. В Main Event вход составит 5 000 долларов, а гарантированный призовой фонд 15 000 000. Также покеристы разыграют в онлайне как минимум 1 000 пакетов, включающих перелет и проживание.