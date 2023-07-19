Світова серія покеру вперше вирушає на Багами: браслети WSOP розіграють вже взимку

Не встигла завершитися Світова серія покеру в Лас-Вегасі, як організатори анонсували новий етап WSOP. З 3 по 14 грудня гравців кличуть на Багамські Острови.

Організатори обіцяють у прямому сенсі "Світову серію в раю". Новий етап має назву WSOP Paradise. У його межах відбудеться 15 браслетних турнірів із загальним гарантованим призовим фондом 50 000 000 доларів.

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Вперше Світова серія покеру вирушає на Багами. Раніше Atlantis Paradise Island був тісно пов'язаний з фестивалем PCA, але тепер там проведуть WSOP. Повного розкладу турнірів серії поки немає, але деякі деталі розповів у презентаційному ролику Даніель Негреану.

Схоже, що головною родзинкою WSOP Paradise стануть хайролерські турніри з бай-інами 50 000 та 100 000 доларів. У Main Event вхід складатиме 5 000 доларів, а гарантований призовий фонд 15 000 000 доларів. Також покеристи розіграють в онлайні щонайменше 1 000 пакетів, які включатимуть переліт і проживання.