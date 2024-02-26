Бенджамин Ролле продолжает делиться собственным опытом покерного регуляра, который может стать полезным как для начинающих, так и для профессионалов. Вашему вниманию рейтинг наиболее прибыльных спотов для блефа от успешного немецкого игрока.

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Блеф с ранней позиции против BB

Если вы открылись с ранней позиции, демонстрируете сильный рендж. Оппоненты будут считаться с вашими ставками на каждой улице, прежде всего это касается большого блайнда, который готов защищаться даже с не слишком сильной рукой. Поэтому это неплохая возможность одержать победу благодаря блефу.

Блеф из средней позиции против BB

Около предыдущего варианта, однако здесь у вас "пустых" рук будет больше, поэтому потенциально можно столкнуться с большим количеством блеф-катчеров. Следовательно, в этом варианте нужен высокий скилл, подкрепленный правильным сайзингом ставок.

Второй баррель в 3-бет потах

Ваш 3-бет демонстрирует силу. Зачастую мы делаем небольшие ставки – 25% или 33% от пота. Рендж оппонента здесь довольно слаб и учитывая соотношение стека к поту, мы часто продолжаем со ставкой 50% — 67% от него, обеспечивая хорошее соотношение риска и вознаграждения. Такая игра требует немного большего изучения и понимания того, когда можно быть суперагрессивным со вторым баррелем в 3-бет потах.

Чек/рейз флопов из большого блайнда против баттона

Многие игроки делают слишком много C-бетов из баттона, не понимая слабости их ренджа, особенно на низких/средних бордах, требующих приличного количества чек-беков. Даже против рейзов баттона стоит флоатить слабые оверкарты с бэкдорами. Игрок на кнопке с позиции ВВ значительно легче переиграть блефом на поздних стадиях турниров, когда оппоненты играют против агрессии более испуганно.

Противостояние блайндов

У многих игроков настоящая проблема в этом компоненте игры. Это близко к игре в хедз-апе: ренджи широкие, много неестественных чек/рейзов, двойные баррели, чек/колл с хорошими руками для баланса нашего, в целом довольно слабого, ренджа. Словом, это затруднительная ситуация для многих игроков, в частности, за неимением знаний для построения прочной стратегии в войне блайндов. Следовательно, атакуйте чеки и слабость большим количеством ставок, можно даже двойными баррелями.