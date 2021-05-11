Виталий, как покер появился в твоей жизни?

Это было лет восемь назад, еще в студенческие годы. Увидел рекламу одного популярного рума, зарегистрировался и начал играть кэш. Мягко говоря, не очень удачно. Штук 10 депозитов сделал и все проиграл. Далее был перерыв на несколько лет, и наконец нашел наш украинский рум. Сделал депозит, затем вывод, все очень быстро и корректно прошло. Понравилось, и вот уже несколько лет я играю только на PokerMatch.

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Сразу начал "завозить" турниры?

Я бы не сказал (улыбается). Неплохие результаты начал показывать только в последние полгода. Дисперсия была страшенная, но я верил в себя, и наконец стало получаться. На недавних сериях выиграл два турнира, в том числе ”Кубок Черкасс" на чемпионате Украины по онлайн-покеру. Сейчас начал подключать кэш-столы по Омахе. Могу сказать, что даже больше играю кэш, хотя еще три месяца назад я без колебаний называл бы себя турнирным игроком.

И все же, где ты увереннее себя чувствуешь: в МТТ или в кэше?

Турниры интереснее играть, конечно. Особенно, когда есть серии, кубки, медали. Ну и в турнирах все же проще, мне кажется. Любой игрок, даже новичок, может добраться до первого места и сразу заработать хорошие призовые. В кэше все сложнее. Ты должен стабильно показывать свой скил, чтобы заработать. Я себя сейчас назвал бы "любителем со скилом", но планирую серьезно работать и повышать свой уровень. Буду подниматься по лимитам, чтобы однажды, например, стать в бой с tsunam1 на 100/200 (улыбается).

Чем тебя привлекает именно PokerMatch?

Плюсов очень много. Удобный софт, быстро проходят выводы, ежемесячно какие-то интересные акции, в которых можно заработать дополнительные призы. Вот сейчас, например, играю и в "Омахомании", и в "Китайские на майские" в спинах, борюсь за призовые места в лидербордах. Замечательная задумка – турнир с боссом казино. Играл все три турнира и благодаря "плюшкам" остался в плюсах. Было бы круто, если бы такие турниры проходили ежемесячно, пусть даже не с такими большими гарантиями.

То есть ты не прочь и покрутить?

Бывает, конечно (улыбается). Не могу сказать, что часто это делаю, но время от времени могу зайти, купить какую-нибудь бонуску, половить "книжки". Когда играешь в слоты – совсем другие эмоции. Яркие слоты, смотришь будто мультфильм, ну и может какой-нибудь бигвин случиться (улыбается).

Чем, кроме покера, любишь заниматься?

Сейчас много времени уделяю игре. Во время карантина бывало, что и по 14 часов в день засиживался. Еще занимаюсь переездом во Львов, как обживусь, хочу снова заняться спортом. Я вообще и в волейбол раньше играл, и боксом немного увлекался, а сейчас интересен кроссфит. Люблю путешествовать. Даже есть такой план – поездить на "живые" серии и попробовать себя в оффлайне. Буду там рекламировать PokerMatch (улыбается)!

Традиционно напоследок: совет регуляра новичкам покера

В первую очередь – играть по банкроллу. Ну это любой скажет. А еще, мне кажется, очень важно психологически настроиться на игру. Верить в себя, в собственную уникальность и ждать своего часа. Я почти пять лет играл без особых успехов, но в конце концов "Черная полоса" кончилась. Если вам нравится покер и вы готовы полностью посвятить себя игре, практике, работе над ошибками, вы точно имеете шанс стать топчиком!