В Великобритании откроют покерную академию

Компания "Big Bluff", которая специализируется на подготовке персонала для казино, объявила, что положит начало академии покера.

Этот вид спорта очень популярен на Туманном Альбионе. Поэтому идея открытия учебного заведения выдается удивительно перспективной.

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"Big Bluff" превратит свои офисы в городе Аттерклиф в полноценную академию. Там будут проходить курсы и мастер-классы, а "студенты" смогут значительно повысить свой уровень.

Штаб-квартира академии будет базироваться в Шеффилде. Тренеры будут работать в дневную и ночную смены. Занятия будут проходить за шестью игровыми столами.

Представители компании "Big Bluff" заявили, что их академия станет первой учебной школой покера такого большого масштаба.