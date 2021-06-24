У Великобританії відкриють покерну академію

Компанія "Big Bluff", яка спеціалізується на підготовці персоналу для казино, оголосила, що започаткує академію покеру.
Цей вид спорту на Туманному Альбіоні є дуже популярним. Тому ідея відкриття навчального закладу видається напрочуд перспективною.
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"Big Bluff" перетворить свої офіси в місті Аттеркліф у повноцінну академію. Там відбуватимуться курси та майстер-класи. "Студенти" зможуть підвищити власний рівень.
Штаб-квартира академії базуватиметься в Шеффілді. Тренери працюватимуть в денну та нічну зміни. Заняття відбуватимуться за шістьма гральними столами.
Представники компанії "Big Bluff" заявили, що їхня академія стане першою навчальною школою покеру такого великого масштабу.