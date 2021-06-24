Этот вид спорта очень популярен на Туманном Альбионе. Поэтому идея открытия учебного заведения выдается удивительно перспективной.

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"Big Bluff" превратит свои офисы в городе Аттерклиф в полноценную академию. Там будут проходить курсы и мастер-классы, а "студенты" смогут значительно повысить свой уровень.

Штаб-квартира академии будет базироваться в Шеффилде. Тренеры будут работать в дневную и ночную смены. Занятия будут проходить за шестью игровыми столами.

Представители компании "Big Bluff" заявили, что их академия станет первой учебной школой покера такого большого масштаба.