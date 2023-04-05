Хедз-ап между Берки и Эйрболлом изначально обещал стать скандальным. Интеллигентный покерист против одиозного регуляра хайстейкс – дуэль, которая вызывала интерес в покерном комьюнити.

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Их дуэль зарождалась на фоне обычной переписки в твиттере. Серия взаимных оскорблений разрослась во что-то большее, чем просто ссора. В конце концов они договорились провести хедз-ап. Условия поединка – 100 часов игры на блайндах 200/400 долларов.

Сразу после появления в казино Белладжио между Берки и Эйрболлом произошёл конфликт. Один начал провоцировать, другой оттолкнул соперника. На данный момент их ссора во что-то большее не переросла.

Соперники отыграли уже почти 20 часов, пытаясь держать себя в руках. Им придётся встречаться за покерным столом практически целый месяц, что гарантирует продолжение захватывающего шоу. Пока незначительное преимущество по выигранным деньгам у Мэтта Берки.