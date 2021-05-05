Польско-белорусский хайроллер Виктор "limitless" Малиновский стал победителем одного из крупнейших покерных онлайн-турниров недели.

Соревнования с бай-ином 10 300 долларов собрали 184 входа. 9 счастливцев в итоге пробились в финалку и состав решающего стола в этот раз получился действительно впечатляющим. Там нашлось место только одному любителю – игроку в снукер из Китая под ником "judd trump". Он, впрочем, ненадолго задержался среди акул и первым покинул финалку с неплохим заделом в 61 тысячу долларов.

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Будущий чемпион Малиновский начинал финал с одним из самых коротких стеков, но довольно быстро сумел удвоиться. Своими K-10 он переехал J-J латыша Алексея Понякова. После этого Виктор смог включить привычный для себя уровень агрессии и принялся доминировать за столом. В результате, когда в игре оставалось трое покеристов (сам Малиновский, Поняков и Дарио Саммартино), "limitless" уже был солидным чип-лидером.

Дела у него пошли еще лучше, когда Виктор с A-J выбил Понякова с Q-Q и зашел в хедз-ап с гигантским преимуществом. Сильный итальянский профи Дарио Саммартино не планировал сдаваться без боя и в какой-то момент сумел даже выровнять ситуацию, однако в этот день все складывалось в сторону limitless.

В ключевой раздаче хедз-апа, К-6 Малиновского переехали К-Q Самартино и вскоре после этого Виктор оформил чемпионский титул турнира. Первое место принесло ему почти 400 тысяч долларов призовых, Дарио досталось 313 тысяч, а Алексей Поняков получил 248 тысяч долларов за третье место.