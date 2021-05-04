Стивен Иглесиас – яркое доказательство того, что в интеллектуальной игре нет предела. Покерист, который полностью потерял зрение в 2014 году, не только продолжает играть, но и проводит покерные стримы для нескольких десятков своих фолловеров.

Потеряв зрение, Иглесиас практически потерял и надежду продолжать заниматься любимым делом. Но мир не без добрых людей. Стивен познакомился с Дэниелом, который охотно согласился стать "глазами и руками" покериста. С тех пор ребята работают в команде, где все решения принимает Иглесиас, а его друг отвечает за реализацию.

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Стивен и Дэниел не ограничиваются только игрой в интернете, где за их стримами наблюдают около 50 зрителей. Напарники регулярно посещают офлайн-серии и не без успеха. А активе тандема 83 тысячи долларов призовых.