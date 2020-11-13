2020 год не прекращает генерировать печальные новости.

На 69-м году ушел из жизни известный меценат Гэри Боумен, которого небезосновательно называют "отцом" украинского спортивного покера.

Гэри Боумен родился в украинской семье в Великобритании, а в 2005 перебрался в Украину. Сюда Боумен, в частности, привез идею о покере как виде спорта и начал активно ее развивать. Гэри стоял у истоков украинской федерации покера и по сей день оставался почетным президентом Международной федерации покера и Всеукраинской федерации спортивного покера.

При его активном участии в Украине состоялась одна из первых масштабных покерных серий "Кубок Боумена" во Львове, Одессе, Киеве и других городах.

В то же время, только покером деятельность Гэри Боумена не ограничивалась. Он основал благотворительный фонд, который занимался детьми, активно поддерживал молодых художников и открыл во Львове художественную галерею. В 2006 Боумен получил награду «Галицкий рыцарь» в номинации "Меценат года".