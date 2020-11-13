2020 рік не припиняє генерувати сумні новини.

На 69-му році пішов із життя відомий меценат Гері Боумен, якого небезпідставно називають "батьком" українського спортивного покеру.

Гері Боумен народився в українській родині у Великобританії, а у 2005 перебрався до України. Сюди Боумен, зокрема, привіз ідею про покер, як вид спорту і почав активно її розвивати. Гері стояв біля витоків української федерації покеру і донині залишався почесним президентом Міжнародної федерації покеру та Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

За його активної участі в Україні відбулася одна з перших масштабних покерних серій "Кубок Боумена" у Львові, Одесі, Києві та інших містах.

Водночас, лише покером діяльність Гері Боумена не обмежувалася. Він заснував благодійний фонд, що опікувався дітьми, активно підтримував молодих митців та відкрив у Львові мистецьку галерею. У 2006 Боумен отримав нагороду «Галицький лицар» в номінації "Меценат року".