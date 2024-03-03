Выигрывайте больше: три простых шага, которые позволят вам лучше играть в покер

Популярная школа покера Upswing Poker поделилась несколькими советами, которые смогут существенно улучшить игру практически любого начинающего игрока и даже некоторых профессионалов.

Специалисты Upswing Poker выбрали три спота, в которых игроки часто делают не те действия, что являются оптимальным по стратегии GTO.

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Слоуплейте тузов

Слоуплеить тузов часто не лучшая идея, но есть споты, в которых нужно это делать. Вот пример одной раздачи:

Оппонент зарейзил с баттона, вы 3-бетнули с А-A, колл. Флоп 7-4-2 две бубны, солвер сыграет чек в 56% случаев. Что это нам дает:

Дает оппоненту возможность усилиться (например, J на терне для K-J);

Чек провоцирует вашего соперника блефовать;

Защищает ваш диапазон чека, иногда в этом споте вы будете иметь разномастные А-К, поэтому вашу руку будет труднее прочитать.

Вы скажете: "Однако там же две бубновые карты на флопе, нужно защищать свою руку?". Оппонент все равно не выбросит бубну на вашу ставку, то о какой тогда защите мы говорим?

Контбет большого размера

Делайте большую продленную ставку, когда структура доски подошла вам больше. Например, флоп A-K-2 радуга. Рейзер имеет на этой доске натсовые руки. Самая сильная возможная рука оппонента - это сет двоек, который и у вас тоже может быть.

Солвер выбирает ставить здесь овербеты. Вы начинаете разгонять банк, ставите соперника в неудобное положение (с руками вроде K-J или А-6) и ваши блефы становятся эффективными. В таких спотах солвер блефует не только с гатшотами J-T и J-Q, но и с руками 4-4 или 5-6s. Примеры флопов, на которых можно ставить большой С-бет: K-Q-2, A-Q-5, Q-J-3.

Чекайте без позиции

Чекать нужно часто, даже если вы рейзер! Вы открылись, получили колл от батона, флоп 7-6-4 две бубны. Преимущество здесь у оппонента. У нас спектр состоит из оверпар вроде Q-Q, но есть и много рук, которые не попали во флоп: А-J разномастные или K-T одномастные. У оппонента здесь есть все сеты, доперы, пары, флеш-дро и меньше рук с двумя оверкартами, чем у нас.

Солвер чекает во весь рейндж. Так же и оверпары, сеты и флеш-дро. Вы сможете сбалансировать весь диапазон чека и играть против вас будет сложнее. Если вы чекнете, то не обязательно сыграете чек-пасс. Солвер фолдит на ставку всего в трети случаев, остальные играет колл или чек-рейз.

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